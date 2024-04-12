С 12 апреля в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим. В муниципалитетах Северного управленческого округа его введут с 19-го числа, сообщили в департаменте информационной политики региона.
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