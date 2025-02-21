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"Сюжеты торжества тюрок над русскими": Мухетдинов опять угодил в скандал - в ДУМ РФ новая картина

"Сюжеты торжества тюрок над русскими": Мухетдинов опять угодил в скандал - в ДУМ РФ новая картина

Царьград Коллаж Царьграда Имам Мухетдинов опять угодил в скандал - на этот раз в его кабинете в ДУМ РФ разглядели новую картину, которая возмутила общественность.

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Комментарии
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Константин Самарин
Почему Кремль носится с Мухетдиновым, как с писаной торбой?
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7 час.
МГ
Миша Граник
Откровенно провоцирует. ФСБ, ау, вы где?
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7 час.
леонид рыбаков
это тихая под кроватная война . ЗАСЛАНЕЦ ТУРЕЦКИЙ И УВЕРЕН УЧИЛСЯ В МЕДРЕСЕ НА ДЕНЬГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОЗДАННОГО АНГЛИЧАНАМИ ====А УЖ ОНИ ИХ ЛЮДЕЙ ДЕЛАТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ СВОЕГО НАРОДА УМЕЮТ -ВООБЩЕ НА ПОТОК ПОСТАВЛЕН .  Уже всем мусульманам историю переписали абсолютно всем  без исключения . Ждите ФСБ и руководители ПОЛУЧИТЕ УКРАИНУ ВНУТРИ СТРАНЫ . И ЗАМЕЩЕНИЕ НАЧНЕТСЯ С ВАС ..Ну а нас как во все времена принято у исламистов мужской пол начиная с 9 лет вырежут . Ну это как всегда в истории замалчивают как и то что бараны портят воздух  больше коров .но вот толерантность об этом не дает право говорить обидятся . ЗАДОЛБАЛА ЭТА ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КОРЕНЬ
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5 час.
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