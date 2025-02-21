"Сюжеты торжества тюрок над русскими": Мухетдинов опять угодил в скандал - в ДУМ РФ новая картина

леонид рыбаков

это тихая под кроватная война . ЗАСЛАНЕЦ ТУРЕЦКИЙ И УВЕРЕН УЧИЛСЯ В МЕДРЕСЕ НА ДЕНЬГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОЗДАННОГО АНГЛИЧАНАМИ ====А УЖ ОНИ ИХ ЛЮДЕЙ ДЕЛАТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ СВОЕГО НАРОДА УМЕЮТ -ВООБЩЕ НА ПОТОК ПОСТАВЛЕН . Уже всем мусульманам историю переписали абсолютно всем без исключения . Ждите ФСБ и руководители ПОЛУЧИТЕ УКРАИНУ ВНУТРИ СТРАНЫ . И ЗАМЕЩЕНИЕ НАЧНЕТСЯ С ВАС ..Ну а нас как во все времена принято у исламистов мужской пол начиная с 9 лет вырежут . Ну это как всегда в истории замалчивают как и то что бараны портят воздух больше коров .но вот толерантность об этом не дает право говорить обидятся . ЗАДОЛБАЛА ЭТА ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КОРЕНЬ