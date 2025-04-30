Reuters: В боях за Курскую область погибли около 600 солдат из Северной Кореи

Информагентство Reuters приводит свои цифры потерь, ссылаясь на данные разведки Республики Корея.В боях за освобождение Курской области погибло примерно 600 солдат из КНДР, утверждает информагентство Reuters.
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