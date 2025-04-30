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Царьград

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Reuters: В боях за Курскую область погибли около 600 солдат из Северной Кореи

Reuters: В боях за Курскую область погибли около 600 солдат из Северной Кореи

Информагентство Reuters приводит свои цифры потерь, ссылаясь на данные разведки Республики Корея.В боях за освобождение Курской области погибло примерно 600 солдат из КНДР, утверждает информагентство Reuters.

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Комментарии
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Амара Карпова
Царствие Небесное🙏🙏🙏
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18 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
Царствие Небесное и вечная память павшим, слава живым
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18 час.
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