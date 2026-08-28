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Zero Hedge

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Trump's Energy Policy Could Cost US 540 GW Of Renewables, Says NRDC

Trump's Energy Policy Could Cost US 540 GW Of Renewables, Says NRDC

Trump's Energy Policy Could Cost US 540 GW Of Renewables, Says NRDC By Diana DiGangi of UtilityDive Aspects of the Trump administration’s energy policy - such as the rollback of Inflation Reduction Act tax credits, the introduction of new tariffs and offshore wind lease buybacks - could cause the U.

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