Trump's Energy Policy Could Cost US 540 GW Of Renewables, Says NRDC By Diana DiGangi of UtilityDive Aspects of the Trump administration’s energy policy - such as the rollback of Inflation Reduction Act tax credits, the introduction of new tariffs and offshore wind lease buybacks - could cause the U.
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