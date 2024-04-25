Минсельхоз: Россия обеспечивает продовольственную безопасность по всем направлениям

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Объемы производства пищевой продукции в России с запасом перекрывают целевые индикаторы доктрины продбезопасности по растительному маслу, зерну, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам.
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