ДВА ДНЯ С ОСКОЛКОМ В СЕРДЦЕ. Подвиг военного летчика на СВО На СВО гвардии майор Иван Редкокашин с первых дней.
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ДВА ДНЯ С ОСКОЛКОМ В СЕРДЦЕ. Подвиг военного летчика на СВО На СВО гвардии майор Иван Редкокашин с первых дней.
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