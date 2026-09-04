Южнокорейский депутат учил русский язык по TikTok во время заседания парламента

Во время второго пленарного заседания 439-й сессии Национального собрания Южной Кореи депутат Сон ен Гиль был замечен за изучением русского языка с помощью видео из TikTok.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ «Сторублевка» уби...
- Москва запускает ...
- ЛЛ Питер в шоке: кто...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым