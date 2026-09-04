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Южнокорейский депутат учил русский язык по TikTok во время заседания парламента

Во время второго пленарного заседания 439-й сессии Национального собрания Южной Кореи депутат Сон ен Гиль был замечен за изучением русского языка с помощью видео из TikTok.

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