Командир Мельников рассказал, как ВСУ информируют о своих позициях в Доброполье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие передают информацию о расположении ВСУ в населенном пункте Доброполье в ДНР через распространяемые ВС РФ листовки.
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