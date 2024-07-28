Цель США — перестать управлять миром и избавиться от империи: теория Таггарта Мерфи

Америку уже «достала» своя же собственная империя. Такой вот парадокс сложился на данный момент. Америка уже буквально мечтает от империи избавиться, да вот же странность: империя не спешит отпускать Америку.
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