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Цель США — перестать управлять миром и избавиться от империи: теория Таггарта Мерфи

Цель США — перестать управлять миром и избавиться от империи: теория Таггарта Мерфи

  Америку уже «достала» своя же собственная империя. Такой вот парадокс сложился на данный момент. Америка уже буквально мечтает от империи избавиться, да вот же странность: империя не спешит отпускать Америку.

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Комментарии
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Владимир Козлов
К нас почти такая же история - уничтожали свою промышленность и сельское хозяйство, надеясь покупать всё за рубежом. Мы ещё и всем нахлебникам долги прощали за счет россиян. Чем это обернулось всем понятно. Ещё долго будем расхлёбывать.
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