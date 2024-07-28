Цель США — перестать управлять миром и избавиться от империи: теория Таггарта Мерфи

Владимир Козлов

К нас почти такая же история - уничтожали свою промышленность и сельское хозяйство, надеясь покупать всё за рубежом. Мы ещё и всем нахлебникам долги прощали за счет россиян. Чем это обернулось всем понятно. Ещё долго будем расхлёбывать.