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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft работает над добавлением технологии Super resolution на базе ИИ в приложения Wi...

Microsoft работает над добавлением технологии Super resolution на базе ИИ в приложения Wi...

Microsoft работает над добавлением технологии Super resolution на базе ИИ в приложения WindowsТехнология масштабирования Super resolution действительно потрясла игровую индустрию, предоставив игрокам улучшить свой игровой опыт за счет повышения производительности, даже если это означает ухудшение визуальных эффектов.

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