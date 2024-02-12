Microsoft работает над добавлением технологии Super resolution на базе ИИ в приложения Wi...

Microsoft работает над добавлением технологии Super resolution на базе ИИ в приложения WindowsТехнология масштабирования Super resolution действительно потрясла игровую индустрию, предоставив игрокам улучшить свой игровой опыт за счет повышения производительности, даже если это означает ухудшение визуальных эффектов.
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