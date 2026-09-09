Skoda снимет с производства одну из самых популярных моделей: в чем причина?

На фоне масштабной оптимизации в Volkswagen Group Skoda задумалась о судьбе Superb. Глава чешской марки Клаус Целлмер в разговоре с Autocar сообщил: спрос на лифтбэки, седаны и универсалы продолжает падать, поэтому большой автомобиль в нынешнем виде может остаться без будущего.
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