Skoda снимет с производства одну из самых популярных моделей: в чем причина?

На фоне масштабной оптимизации в Volkswagen Group Skoda задумалась о судьбе Superb. Глава чешской марки Клаус Целлмер в разговоре с Autocar сообщил: спрос на лифтбэки, седаны и универсалы продолжает падать, поэтому большой автомобиль в нынешнем виде может остаться без будущего.