За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 971 подписчик

Skoda снимет с производства одну из самых популярных моделей: в чем причина?

Skoda снимет с производства одну из самых популярных моделей: в чем причина?

На фоне масштабной оптимизации в Volkswagen Group Skoda задумалась о судьбе Superb. Глава чешской марки Клаус Целлмер в разговоре с Autocar сообщил: спрос на лифтбэки, седаны и универсалы продолжает падать, поэтому большой автомобиль в нынешнем виде может остаться без будущего.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым