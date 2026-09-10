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Царьград

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Служба спасения: 152 мигранта спасены у берегов Канарских островов

Служба спасения: 152 мигранта спасены у берегов Канарских островов

На Канарских островах у берегов Иерро службы безопасности спасли 152 мигранта с небольшого судна. Среди них 130 мужчин и 22 женщины.

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