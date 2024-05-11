Артиллерия отработала по цели, обнаруженной дроном разведки

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что расчет 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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