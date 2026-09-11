Нигерия: Четверо полицейских и восемь гражданских лиц были убиты после того, как бандиты напали на Айиламо, район Томбо, район местного самоуправления Лого (LGA), штат Бенуэ, в ночь с 10 на 11 сентября.
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