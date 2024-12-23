В компании Google опровергли причастность к замедлению YouTube в России

https://ruinformer.com/page/v-kompanii-google-oprovergli-pri. Сложности с доступом к YouTube в России через мобильную сеть не связаны с какими-либо техническими проблемами на стороне видеохостинга или его владельца.
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