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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри: «Лига чемпионов – реальная цель «Барсы», но мы не фавориты турнира»

Полузащитник «Барселоны» Родри не считает каталонский клуб фаворитом Лиги чемпионов. – Никто не скрывает, что Лига чемпионов – главная цель «Барсы».

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