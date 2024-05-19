JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

Александр Беглов предатель не только Санкт Петербурга но всей России .Продал все азербайджанцам .В Питере уже даже отдел полиции руководил айзер , а следователи тоже айзеры .Питер давно надо переименовать в БАКУ -2 а вместо памятника Ленину надо поставить памятник Беглову, а напротив Алиеву.И всех русских надо выселись на северный полюс а город заселить только мигрантами и потом запретить русский язык