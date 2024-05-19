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Петербургский дневник

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«Бюджет города вырос в два раза»: в Смольном отметили вклад губернатора Петербурга в развитие города и поздравили с днем рождения

«Бюджет города вырос в два раза»: в Смольном отметили вклад губернатора Петербурга в развитие города и поздравили с днем рождения

Поздравления опубликовал комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Губернатора Петербурга Александра Беглова комитет по экономической политике и стратегическому планированию поздравил с днем рождения в своем Телеграм-канале.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Александр Беглов предатель не только Санкт Петербурга но всей России .Продал все азербайджанцам .В Питере уже даже отдел полиции руководил айзер , а следователи тоже айзеры .Питер давно надо переименовать в БАКУ -2 а вместо памятника Ленину надо поставить памятник Беглову, а напротив Алиеву.И всех русских надо выселись на северный полюс а город заселить только мигрантами и потом запретить русский язык
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