«Бюджет города вырос в два раза»: в Смольном отметили вклад губернатора Петербурга в развитие города и поздравили с днем рождения

Поздравления опубликовал комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Губернатора Петербурга Александра Беглова комитет по экономической политике и стратегическому планированию поздравил с днем рождения в своем Телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии