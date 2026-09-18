Баффет ушел с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Американский инвестор, миллиардер Уоррен Баффет уходит с поста председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway, пишет Bloomberg.
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