За рулём

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Citroen C4 Sedan 2013: каков расход?

Citroen C4 Sedan 2013: каков расход?

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6 Изготовитель Citroen-Россия, Калуга Год выпуска 2013 В эксплуатации «За рулем» с июня 2013 Пробег на момент отчета 122 000 км Давно привык, что городской расход топлива 150‑сильного Ситроена, мягко говоря, немал.

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