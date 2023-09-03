Citroen C4 Sedan 2013: каков расход?

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6 Изготовитель Citroen-Россия, Калуга Год выпуска 2013 В эксплуатации «За рулем» с июня 2013 Пробег на момент отчета 122 000 км Давно привык, что городской расход топлива 150‑сильного Ситроена, мягко говоря, немал.