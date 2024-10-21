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Закон, порядок, государство

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В Рязани волонтеры совместно с полицейскими и общественниками очистили стены домов от вредоносных надписей

В Железнодорожном районе города Рязани волонтеры центра профилактики асоциальных явлений «Мой выбор» при поддержке члена Общественного совета при УМВД, главного врача  ГБУ РО «Областного клинического наркологического диспансера»  Натальи Емец и при участии сотрудника подразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД подполковника полиции Александра Ильина провели акцию профилактической направленности «Чистые стены», цель которой ликвидировать на зданиях вредоносные надписи, оставленные распространителями наркотиков.

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