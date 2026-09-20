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Татар-информ

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Труженице тыла из Апастовского района Татарстана исполнилось 100 лет

Труженице тыла из Апастовского района Татарстана исполнилось 100 лет

Труженица тыла Мансура Минуллина из Апастовского района Татарстана отмечает 100-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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