Минобороны показало кадры боевой работы экипажа ТОС-1А «Солнцепек»

Министерство обороны России во вторник, 18 марта, опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ночное время.
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