Донорство почки не увеличивает риск развития гипертонии

Результаты нового исследования показывают, что донорство почек не увеличивает риск гипертонии. Исследование, проведенное канадскими учеными, включало анализ данных о 924 живых донорах почек и 396 здоровых людях.
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