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Донорство почки не увеличивает риск развития гипертонии

Донорство почки не увеличивает риск развития гипертонии

Результаты нового исследования показывают, что донорство почек не увеличивает риск гипертонии. Исследование, проведенное канадскими учеными, включало анализ данных о 924 живых донорах почек и 396 здоровых людях.

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