Роспотребнадзор пресекает продажу нелегального препарата для похудения на маркетплейсах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отреагировала на незаконную реализацию через онлайн-платформы продукта для снижения веса, который маскируют под косметику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии