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Роспотребнадзор пресекает продажу нелегального препарата для похудения на маркетплейсах

Роспотребнадзор пресекает продажу нелегального препарата для похудения на маркетплейсах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отреагировала на незаконную реализацию через онлайн-платформы продукта для снижения веса, который маскируют под косметику.

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