На сайте НХЛ запущен счётчик с количеством оставшихся голов Овечкина до рекорда Гретцки

На главной странице сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) появился баннер, где указано, сколько шайб осталось забросить российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.
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