Аналитик Кофман уверен в неспособности западных танков переломить ход конфликта на Украине

Западные, в том числе – немецкие, танки не способны переломить ход украинского конфликта. Такое мнение выразил глава исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман на страницах издания Der Spiegel.
Западные, в том числе – немецкие, танки не способны переломить ход украинского конфликта. Такое мнение выразил глава исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман на страницах издания Der Spiegel.
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