«Печальная история с поддержкой детского спорта. Почти никому он не нужен, а у нас денег нет». Ангелина Мельникова о благотворительной школе

«Мне интересно, почему же так сложно найти тех, кто проявят хоть малейший интерес к детскому спорту? Для начала я бы хотела немного рассказать, что это за проект и зачем он нужен мне.
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