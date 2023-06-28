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«Печальная история с поддержкой детского спорта. Почти никому он не нужен, а у нас денег нет». Ангелина Мельникова о благотворительной школе

«Мне интересно, почему же так сложно найти тех, кто проявят хоть малейший интерес к детскому спорту? Для начала я бы хотела немного рассказать, что это за проект и зачем он нужен мне.

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