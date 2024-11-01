В Сети опубликовано обращение Байдена к Джорджу Бушу по Украине в 1991 году

В Сети расходится видеоролик, на котором нынешний президент США Джо Байден в 1991 году, занимая должность сенатора, потребовал от тогдашнего американского лидера Джорджа Буша разоружить Украину и отнять у нее ядерное оружие.
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