SpaceX успешно завершила тест спутниковой связи Direct to Cell на устройствах Samsung, Apple и Google

SpaceX готовится представить новую услугу спутниковой связи Direct to Cell в текущем году. Согласно информации, предоставленной компанией, данный сервис уже прошёл успешные испытания, осуществляемые на базе спутникового парка Starlink.
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