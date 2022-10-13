Законопроект об ЛГБТ-пропаганде получил положительный отзыв кабмина РФ

Российское правительство дало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий ответственность за ЛГБТ-пропаганду, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, являющийся автором документа.
Российское правительство дало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий ответственность за ЛГБТ-пропаганду, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, являющийся автором документа.
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