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Законопроект об ЛГБТ-пропаганде получил положительный отзыв кабмина РФ

Законопроект об ЛГБТ-пропаганде получил положительный отзыв кабмина РФ

Российское правительство дало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий ответственность за ЛГБТ-пропаганду, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, являющийся автором документа.

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