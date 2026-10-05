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Глава ХДС в Берлине обвинил Мерца в неудачах партии

Глава ХДС в Берлине обвинил Мерца в неудачах партии

Председатель берлинского отделения Христианско-демократического союза (ХДС) Штефан Эверс заявил, что неудачных результатах партии на выборах в земельные парламенты во многом виноват канцлер Германии Фридрих Мерц.

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