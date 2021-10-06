Экс-депутат Рады Мураев: «Досье Пандоры» сулит конец карьере Зеленского

Обнаружившиеся в результате «Досье Пандоры» офшоры у президента Украины Владимира Зеленского ставят точку в его карьере, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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