Мировое обозрение

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Экс-депутат Рады Мураев: «Досье Пандоры» сулит конец карьере Зеленского

Экс-депутат Рады Мураев: «Досье Пандоры» сулит конец карьере Зеленского

Обнаружившиеся в результате «Досье Пандоры» офшоры у президента Украины Владимира Зеленского ставят точку в его карьере, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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Александр Киевская Русь
Зеленскому от этого ни холодно, ни жарко. Буквально недавно на встрече с журналистами. говорящих о снижении его рейтинга, он заявил - мой рейтинг растет. - "Как сказала мне моя аналитическая служба, мой рейтинг во время выборов был 73%, а сейчас 75%. Народ меня поддерживает!" - Я не верил своим ушам! Его реальный рейтинг сейчас где-то около 25%, и то этот рейтинг практически весь исходит из западной Украины. Проблема любой украинской власти в том, что ближайшее окружение любого Президента - обычные подхалимы и приспособленцы, всегда дающие Президенту ту информацию, которую он ожидает. - Я это знаю, потому что работал советником третьего чиновника после Президента еще в начале 2000-х годов. С самого начала работы я удивился, когда прочел отчет аналитической группы. Полностью сфальсифицированный, основанный на умозрительных фактах. Я указал на это шефу. К моему удивлению он оценил это и сделал меня своим замом. - А члены группы, доктора и академики разных там наук, меня возненавидели и ходили жаловаться на меня, шефу, что я "не совместим с группой". Не все, было несколько человек, которые были на моей стороне. А он просто послал их подальше, сказав, что я практик и даю нужную ему информацию, а они теоретики, берущие информацию из СМИ и, переставляля там абзацы и фразы, выдают это за свой продукт.

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