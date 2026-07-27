Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода Как развлекались россияне, когда рухнул СССР

Закончились ли в России девяностые? Если судить по тому, как часто и в какой эмоциональной форме первое постсоветское десятилетие всплывает повсюду — от официальной риторики до массовой культуры, — ни в коем случае.
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