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На руинах Страны Советов

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Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода Как развлекались россияне, когда рухнул СССР

Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода Как развлекались россияне, когда рухнул СССР

Закончились ли в России девяностые? Если судить по тому, как часто и в какой эмоциональной форме первое постсоветское десятилетие всплывает повсюду — от официальной риторики до массовой культуры, — ни в коем случае.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
А вот поганца талькова, темного типа, которого угрохали в темной истории, ни капельки не жаль. Все его &quot;творчество&quot;, кроме разве что &quot;Чистых прудов&quot; - открованная манипулятивная антигосударственная пропаганда.
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