Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в урегулировании проблем с ограничением импорта в РФ ряда товаров армянского происхождения, 27 июля по итогам телефонного разговора политиков сообщила пресс-служба Пашиняна.
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