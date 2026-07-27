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Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров из Армении

Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в урегулировании проблем с ограничением импорта в РФ ряда товаров армянского происхождения, 27 июля по итогам телефонного разговора политиков сообщила пресс-служба Пашиняна.

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