Школьник из Забайкалья стал финалистом конкурса «Моя страна – моя Россия»

Ученик лицея ЗабИЖТ №16 Алексей Кустарёв стал финалистом XXI конкурса «Моя страна – моя Россия». Об этом сообщили организаторы конкурса, отметив, что в этом году в соревновании приняли участие 55 321 участник из России и 9 стран зарубежья.