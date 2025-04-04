Продолжаются работы на магистральном водоводе в

Продолжаются работы на магистральном водоводе вЕвпатории!Ремонтные работы ведутся на 6 участках водовода - основной комплекс работ идет на обводномводоводе Евпатории, резервуаре чистой воды объёмом 12 000 куб.
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