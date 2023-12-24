Уайлдер потерпел поражение от Паркера

Деонтей Уайлдер потерпел третье поражение в карьере, уступив Джозефу Паркеру. В ночь на 24 декабря в Эр-Рияде прошла схватка бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера.