Уайлдер потерпел поражение от Паркера

Деонтей Уайлдер потерпел третье поражение в карьере, уступив Джозефу Паркеру. В ночь на 24 декабря в Эр-Рияде прошла схватка бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера.
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