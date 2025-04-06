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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Майгуров: «Планируем, что в следующем сезоне в мужской сборной России вместе с Каминским будет работать Падин»

В сезоне‑2024/25 специалист работал с женской сборной. «Планируем, что в следующем сезоне в мужской сборной России вместе с Юрием Каминским будет работать Андрей Падин», – сказал глава СБР Виктор Майгуров.

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