Алаудинов рассказал Сладкову о сроке завершения СВО и ситуации на фронте

Заместитель руководителя Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в интервью журналисту ВГТРК Александру Сладкову рассказал о ситуации в Курской области и заявил о сроке завершения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии