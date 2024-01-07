Собянин: Более 36 тыс человек участвовали в проекте «Знание. ВДНХ» в 2023 году

В прошлом году проведено более 680 мероприятий Мэр Москвы Сергей Собянин поделился итогами образовательного проекта, в рамках которого для горожан на территории ВДНХ проводятся лекции, мастер-классы, квизы, концерты классической и современной музыки и многое другое.
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