Собянин: Более 36 тыс человек участвовали в проекте «Знание. ВДНХ» в 2023 году

В прошлом году проведено более 680 мероприятий Мэр Москвы Сергей Собянин поделился итогами образовательного проекта, в рамках которого для горожан на территории ВДНХ проводятся лекции, мастер-классы, квизы, концерты классической и современной музыки и многое другое.