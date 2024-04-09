Будь готов: Уникальный берлинский стритфуд

Портал «ТОП Тверь» опубликовал превью следующего выпуска кулинарного шоу «Будь готов». Готовы? В новом выпуске вместе с шефом Александром Мисингевичем наши коллеги приготовили кое-что сытное, одновременно острое и нежное, а самое главное — вкусное.
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