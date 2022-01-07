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Терапевт Воробьев: отеки тела могут указывать на серьезные заболевания почек

Терапевт Воробьев: отеки тела могут указывать на серьезные заболевания почек

Отеки могут возникать по множеству причин, среди которых нельзя исключать и серьезные заболевания. Об этом предупредил доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

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