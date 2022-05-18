Бобровский пропустил 4 шайбы после 36 бросков в 1-м матче серии с «Тампой». Из них 3 – в 3-м периоде

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы после 36 бросков в 1-м матче серии с «Тампой». «Флорида» проиграла «Лайтнинг» (1:4) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1).
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