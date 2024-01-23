23 интересных факта о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь"

В начале 1991 года вместе с "Утиными историями" выходил еще один культовый диснеевский мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь" (Rescue Rangers), который стал не меньшим хитом, чем мультсериал про Скруджа МакДака.
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