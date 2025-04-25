Гидрометеорологическая служба РФ входит в пятерку лучших в мире — Вильфанд

В пятерку лучших в мире входит с точностью прогнозов опасных явлений более 96% Гидрометеорологическая служба РФ, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 26 апреля, сообщает РИА Новости.
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