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Карабахские активисты потребовали от ЮНЕСКО срочной реакции на культурный геноцид

Карабахские активисты потребовали от ЮНЕСКО срочной реакции на культурный геноцид

Общественные организации из капитулировавшего Карабаха ожидают приезда международной миссииНа имя генсека ООН Антонио Гутерриша и гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле было составлено обращение, в котором 62 карабахские организации требуют направить в капитулировавшую республику специальную миссию.

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