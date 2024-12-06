Карабахские активисты потребовали от ЮНЕСКО срочной реакции на культурный геноцид

Общественные организации из капитулировавшего Карабаха ожидают приезда международной миссииНа имя генсека ООН Антонио Гутерриша и гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле было составлено обращение, в котором 62 карабахские организации требуют направить в капитулировавшую республику специальную миссию.
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