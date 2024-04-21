«Новая Америка»: как западные корпорации осваивают земли «незалежных» индейцев Ни для кого не секрет, что западная оружейная промышленность получает баснословную выгоду от конфликта на Украине, в частности немецкий концерн Rheinmetall.
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