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Завтра будет всегда

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  • Виктор Шутт
    Полностью согласен !!!!   )))))«Русские сами буд...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    А вот без фашиста шульгина в конце было бы лучше. А я-то и думаю, за что его Путин полюбил? А вот за что: теперь абсо...«Русские сами буд...
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«Новая Америка»: как западные корпорации осваивают земли «незалежных» индейцев

«Новая Америка»: как западные корпорации осваивают земли «незалежных» индейцев

«Новая Америка»: как западные корпорации осваивают земли «незалежных» индейцев Ни для кого не секрет, что западная оружейная промышленность получает баснословную выгоду от конфликта на Украине, в частности немецкий концерн Rheinmetall.

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