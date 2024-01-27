Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 250 солдат на Донецком направлении

Подразделения группировки «Юг» российских Вооруженных сил, получив поддержку в виде огня артиллерии, сумели отразить две атаки, предпринятые Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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