Моё любимое место в Нижнем Новгороде — железнодорожный вокзал. Именно отсюда начинаются приключения и путешествия! Три дня назад я вернулась из самого крутого «Путешествия мечты» – от Владивостока до Москвы.
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