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ДОМ.РФ рассказал, как снизить платежи по ипотеке

ДОМ.РФ рассказал, как снизить платежи по ипотеке

Чаще всего россияне интересуются мерами господдержки, в том числе льготными ипотечными программами, их условиями и параметрами, возможностями для снижения финансовой нагрузки заемщиков и операциями с недвижимостью, сообщает пресс-служба ДОМ.

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