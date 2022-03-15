ДОМ.РФ рассказал, как снизить платежи по ипотеке

Чаще всего россияне интересуются мерами господдержки, в том числе льготными ипотечными программами, их условиями и параметрами, возможностями для снижения финансовой нагрузки заемщиков и операциями с недвижимостью, сообщает пресс-служба ДОМ.
Чаще всего россияне интересуются мерами господдержки, в том числе льготными ипотечными программами, их условиями и параметрами, возможностями для снижения финансовой нагрузки заемщиков и операциями с недвижимостью, сообщает пресс-служба ДОМ.
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